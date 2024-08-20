Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений

С 1 октября заработные платы сотрудников федеральных государственных учреждений вырастут на 5,1%. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минтруда.

«С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Оклады станут выше у следующих специалистов:

Преподаватели федеральных вузов.

Медработники клинических центров.

Работники гидрометеорологической службы.

Гражданский персонал силовых ведомств – МЧС, Минобороны, МВД и Росгвардии.

Сотрудники федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы и культуры.

Ранее стало известно, что работодатели ХМАО повысили зарплаты на 26%.