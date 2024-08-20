Повышение утильсбора в России приведет к резкому подорожанию автомобилей

С 1 октября в России планируют повысить ставки утилизационного сбора на автомобили почти в два раза, что может привести к резкому подорожанию иномарок. Это произойдет, если соответствующий проект постановления правительства примут. Подобная мера должна поддержать отечественные автозаводы.

«Для автомобилей с двигателями от одного до двух двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч. Для машин с двигателем до трех литров ставку увеличат до 1,563 миллиона и 1,876 миллиона рублей соответственно. За модели с двигателями от трех до 3,5 литра придется заплатить 1,795 миллиона в 2024 году и 2,153 миллиона рублей в 2025-м. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона с ростом до 2,742 миллиона в следующем году», − проанализировали ситуацию в «Lenta.ru».

Ранее Минпромторг предложило ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику.

«С учетом предложений, ранее представленных отраслевым сообществом, комитетом Госдумы по промышленности и торговле и комитетом Совета Федерации по экономической политике, был сформирован проект постановления правительства Российской Федерации, предполагающий возможность введения долгосрочной шкалы индексации утильсбора в отношении колесных транспортных средств, а также некоторых видов специализированной техники», − сообщали в ведомстве.

В итоге ставку утильсбора для автомобильной техники и прицепов могут планово проиндексировать в среднем на 70-85%. Однако в части импорта изменения не коснутся физлиц, которые хотят самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объемом двигателя до трех литров для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов, добавили в «РИА Новости».

Подчеркнем, что если проект примут, то сильнее всего подорожают бюджетные, а также китайские машины − популярные модели как раз имеют двигатель объемом 1,5 литра. Их стоимость может вырасти на 255 600 рублей к концу этого года, отмечают в «Life». Например, Haval Jolion с рекомендованной розничной ценой без учета скидок и в минимальной комплектации составляет 1 999 000 рублей. С октября может увеличиться 13% стоимости.