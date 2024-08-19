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​Александр Моор выразил готовность поддерживать любую инвестиционную деятельность

Тюменская область планирует увеличить инвестиции на 60% к 2030 году

​Александр Моор выразил готовность поддерживать любую инвестиционную деятельность
Фото: admtyumen.ru

Объем инвестиций определяет развитие экономики, заявил губернатор Александр Моор во время пресс-конференции, посвящённой 80-летию Тюменской области. К 2030 году объем инвестиций в Тюменской области необходимо увеличить на 60 % к базовому 2020 году, сообщил глава региона.

По мнению губернатора, приоритетными направлениями для инвестирования в Тюменской области являются энергетика, нефтегазовая и нефтегазохимическая отрасль, трудноизвлекаемые запасы.

«В 2023 году объем инвестиций составил 330 миллиардов рублей, чуть ниже, чем в 2022 году – 358 миллиардов. Закончился крупный проект ЗапСибНефтехима, мы немного снизились. Все же поддерживаем достаточно хороший уровень инвестиций. За первый квартал объем инвестиций составил плюс 10% к аналогичному периоду прошлого года, тенденцию сохраним. Сейчас вошел в активную фазу проект СИБУРа в Тобольске с общим объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей», – рассказал Александр Моор.

Он отметил, что приоритетная задача правительства региона, и в частности департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области – поддерживать любую инвестиционную активность. «Будем делать для этого все необходимое, проводя переговоры, создавая необходимые условия для реализации любых инвестиционных инициатив», – подчеркнул губернатор.


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Сегодня в 21:47, просмотров: 115, комментариев: 0
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