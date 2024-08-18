Английский остается лидером: 38% россиян хотят выучить этот язык

38% россиян хотят выучить английский язык, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. Это самый популярный выбор среди опрошенных. На втором месте по популярности оказался китайский язык, который хотели бы освоить 14% респондентов.

«С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый россиянин с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц», - отмечают авторы исследования.

Немецкий и японский языки привлекают по 5% участников опроса. Итальянский и французский — по 4%, а испанский выбрали 3% опрошенных. Наименее популярными оказались арабский, корейский, турецкий и португальский.

13% россиян не хотят изучать иностранные языки, объясняя это тем, что не планируют поездки за границу.