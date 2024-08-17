Госдума рассматривает проект, сокращающий сроки использования земли до одного года, если застройщик не начнет работу вовремя

В Госдуме собирает отзывы на законопроект, который может значительно ускорить процесс изъятия земельных участков у неэффективных застройщиков. Предлагается сократить срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка с двух лет до одного года. Это изменение позволит быстрее передавать неиспользуемую землю более активным и эффективным застройщикам, сообщает «Российская газета».

«Исключение составят случаи, когда решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка содержит указание на необходимость изменения вида разрешенного использования испрашиваемого участка и его перевода из одной категории земель в другую в качестве условия предоставления такого участка», — объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В остальных случаях, если застройщик не начнет работу в течение года, участок будет изъят и передан другому, более готовому к реализации проекта девелоперу.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что земля является ограниченным ресурсом, и ее неэффективное использование замедляет развитие территорий и снижает их инвестиционную привлекательность. Новые поправки позволят ускорить освоение земель и запуск строительства, что позитивно скажется на темпах развития регионов.