СвЖД представила тревожную статистику на железных дорогах

СвЖД выразила серьезную обеспокоенность растущим числом несчастных случаев на железнодорожных путях. Так, с января по июль 2024 года из-за нарушения правил безопасности травмы получили 50 человек, 31 из них скончался. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пострадавших было 46.Среди основных нарушений — хождение по железнодорожным путям и переход через пути в не предназначенных для этого местах.

«За последние несколько лет на полигоне дороги построено 12 одноуровневых пешеходных переходов, оснащенных световой и звуковой сигнализацией, ограждением и знаками безопасности. Ведется обновление существующей инфраструктуры: в текущем году улучшено освещение 48 платформ, на пяти железнодорожных переездах обустроены новые пешеходные дорожки, отремонтировано семь пешеходных мостов, установлено и обновлено почти 800 плакатов и знаков безопасности. Производится вырубка кустарника в местах плохой видимости», — рассказали в СвЖД о мерах по повышению безопасности.

Особое внимание уделяется устранению несанкционированных проходов через железнодорожные пути, особенно в таких крупных городах, как Екатеринбург и Пермь. Для этого устанавливаются дополнительные ограждения, предупреждающие знаки и плакаты, а совместно с транспортной полицией регулярно проводятся рейды. За первые семь месяцев текущего года было проведено почти 800 таких рейдов, выявлено около 300 нарушителей, с которыми провели профилактические беседы и выписали штрафы.

СвЖД также присоединилась к всероссийской акции «Безопасный транспорт», которая проходит с 12 по 21 августа. В этот период железнодорожники не только проводят традиционные рейды, но и активно работают с пассажирами на вокзалах и в пригородных поездах, разъясняя правила безопасного поведения и раздавая памятки и сувениры. Особое внимание уделяется дачникам, туристам и грибникам, которые часто становятся жертвами собственной неосторожности на железнодорожных путях.