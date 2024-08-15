Подозреваемых в теракте задержали у МВД в Тобольске

В Тюменской области задержали двух человек, готовивших теракт. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ корреспонденту РИА Новости.

«Задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска», ‒ говорится в сообщении.

В тайнике у фигурантов нашли два коктейля Молотова и самодельное взрывное устройство. Их уничтожили на месте.

Пресс-служба регионального управления СК добавила, что задержанным выдвинули обвинение по статье «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Сейчас преступники находятся под арестом.