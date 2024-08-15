Российские старшеклассники заняли первое место на международной олимпиаде по ИИ в Болгарии

В Болгарии прошла 1-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту среди старшеклассников. Российская команда завоевала золото, серебро и заняла первое место по сумме баллов.

Олимпиада состояла из двух этапов: теоретического и практического. В первом раунде, где участники решали задачи, имитирующие научные исследования в области ИИ, российские школьники завоевали золотые медали.

В практическом этапе, где участники проводили эксперименты с программным обеспечением ИИ, включая такие системы как ChatGPT и Dalle-2, команда России получила серебряные медали. Тем не менее, по общей сумме баллов за оба этапа российская сборная заняла первое место.

Золотые медали получили Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина. Все они - учащиеся и выпускники московской школы «Летово»

Олимпиада проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В финале участвовали школьники из 39 стран, в том числе из США, Канады, Китая, Японии, Швеции, Нидерландов.