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​II межмуниципальный марафон состоится в Тобольске 15 и 16 августа

Федеральные эксперты примут участие во II межмуниципальный марафон в Тобольске

​II межмуниципальный марафон состоится в Тобольске 15 и 16 августа
Фото: vk.com/tmninvest

II межмуниципальный марафон «Результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области» состоится в Тобольске 15 и 16 августа. Специальными гостями мероприятия станут заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства экономического развития России Дмитрий Старовойтов и исполнительный директор, заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.

В рамках марафона:

  • Каждый муниципалитет региона представит свои результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта.
  • На одной площадке выступят руководители деловых сообществ региона: Торгово-промышленной палаты, Деловой России, а также «Капитаны бизнеса».
  • Представители региональных органов государственной власти проведут мастер-классы по вопросам бизнеса и муниципалитетов.

Организатор мероприятия выступает региональное Инвестиционное агентство Тюменской области. Марафон станет площадкой для обмена опытом, обсуждения результатов внедрения муниципального инвестиционного стандарта, а также для налаживания контактов между представителями бизнеса и органов власти.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 111, комментариев: 0
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