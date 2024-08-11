Федеральные эксперты примут участие во II межмуниципальный марафон в Тобольске

II межмуниципальный марафон «Результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области» состоится в Тобольске 15 и 16 августа. Специальными гостями мероприятия станут заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства экономического развития России Дмитрий Старовойтов и исполнительный директор, заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.
В рамках марафона:
Организатор мероприятия выступает региональное Инвестиционное агентство Тюменской области. Марафон станет площадкой для обмена опытом, обсуждения результатов внедрения муниципального инвестиционного стандарта, а также для налаживания контактов между представителями бизнеса и органов власти.