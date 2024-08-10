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​В Тюменской области вручили награды строителям накануне профессионального праздника

Строители Тюменской области: опора региона и драйвер развития

​В Тюменской области вручили награды строителям накануне профессионального праздника
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской филармонии прошло торжественное собрание в честь Дня строителя. Губернатор Александр Моор в своем выступлении подчеркнул важную роль строителей в развитии региона и страны.

– Строители всегда были надежной опорой региона и государства. Сегодня, в непростое для экономики время, вы доказали, что именно строительство может стать драйвером и вести за собой. Вы показываете рекордный ввод жилья, модернизируете производства, развиваете технологии и ведете цифровизацию процессов, – отметил глава региона.

Александр Моор также поблагодарил специалистов, которые помогали защищать жизни и имущество тюменцев во время паводка:

– Огромная благодарность всем тем, кто в период самого сильного в истории области паводка помогал защищать жизни и имущество земляков, а также объекты инфраструктуры.

В рамках торжества Александр Моор вручил награды за профессиональное мастерство и добросовестный труд 11 работникам строительного комплекса.

Глава региона поздравил участников торжества с наступающим профессиональным праздником и 80-летием Тюменской области.


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Сегодня в 21:44, просмотров: 117, комментариев: 0
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