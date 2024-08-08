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​Александр Моор: Бизнес должен работать в обстановке стабильности

Тюменские власти сохранят меры поддержки для бизнеса

​Александр Моор: Бизнес должен работать в обстановке стабильности
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор заверил предпринимателей, что региональные льготные программы поддержки малого и среднего бизнеса остаются в силе, несмотря на изменения ключевой банковской ставки.

– В системе региональных мер поддержки предпринимателей ничего не меняется и не отменяется. Все меры сохраняются в полном объеме. Это наша принципиальная позиция, – подчеркнул глава региона на заседании регионального Совета по улучшению инвестиционного климата.

Он также призвал к созданию стабильных условий для бизнеса, отметив, что для реализации инвестпроектов предприниматели могут обратиться за льготной финансовой поддержкой в Инвестиционное агентство Тюменской области.

Также Александр Моор поручил принять меры для дальнейшего развития строительно-индустриального кластера Тюменской области.

В настоящее время кластер объединяет 25 компаний с общим объемом выручки свыше 19 млрд рублей. Участники кластера инициировали 8 инвестпроектов по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций более 4 367 млн рублей.

На заседании обсуждались меры, которые необходимо предпринять властям и бизнес-сообществу для создания еще более комфортного делового климата в регионе.


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Сегодня в 20:06, просмотров: 58, комментариев: 0
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