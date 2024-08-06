16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,1646   EUR  93,0265  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области пройдет масштабный фестиваль кукольных театров

«Сказочный мир» возвращается в Тюменскую область

​В Тюменской области пройдет масштабный фестиваль кукольных театров
Фото: vk.com/depculture

В конце октября в Тюменской области состоится второй фестиваль кукольных театров Уральского федерального округа «Сказочный мир».

Фестиваль откроется в Тюмени спектаклем «Конёк-Горбунок» в исполнении Тюменского театра кукол. Всего будет показано 20 постановок в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, а также в селах Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселках Богандинский, Винзили, Московский.

На сцене выступят:

  • Челябинский театр кукол имени В. Вольховского
  • Краснотурьинский театр кукол
  • Театр актера и куклы «Петрушка»
  • Ханты-Мансийский театр кукол
  • Театр кукол «Золотой петушок»
  • Курганский театр кукол «Гулливер»
  • Екатеринбургский театр кукол

– Фестиваль станет незабываемым для детей и полезным для взрослых. Кроме показов спектаклей вновь проведём семинар «ТЕАТР и ШКОЛА» для педагогов и руководителей самодеятельных коллективов, – директор департамента культуры региона рассказала Елена Майер.

В 2023 году спектакли фестиваля «Сказочный мир» посмотрели более 11 000 детей из 10 населенных пунктов Тюменской области, в том числе в виртуальных концертных залах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:12, просмотров: 130, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Неравнодушие на улице: прохожий спас пенсионера с инсультом в Сургуте 435
  2. ​Пора действовать: в Сургуте достроят дорогу к дачным кооперативам 426
  3. ​Перед всмятку: сургутянин устроил ДТП с двумя пострадавшими 418
  4. ​Девятилетняя сургутянка попала в больницу после употребления алкоголя 390
  5. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 374
  6. ​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте 341
  7. ​Дорога домой: сургутянин угнал авто, чтобы не идти пешком 335
  8. ​В аэропорту Екатеринбурга произошла давка из-за криков о бомбе 327
  9. ​Мастер-классы, встречи и даже автомобильный квест: как прошел первый семейный литературный фестиваль 325
  10. ​Врачи ХМАО спасли мужчину с токсическим отеком легких 310
  1. ​Тесно 2121
  2. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 1591
  3. ​В Ханты-Мансийске погиб мотоциклист в страшном ДТП // ВИДЕО 1462
  4. ​8 из 10 читателей siapress против отключения YouTube 1425
  5. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1424
  6. ​Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в ХМАО 1359
  7. ​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута 1305
  8. ​Искусственное озеро в 34-м микрорайоне Сургута вполне можно сделать зоной рекреации. А потенциальный ТЦ увести в другое место 1304
  9. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 1271
  10. ​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи 1224
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 10197
  2. Гулянье на Черной 7185
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6028
  4. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4475
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4460
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3864
  7. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3828
  8. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3801
  9. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3148
  10. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2835

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика