16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,1646   EUR  93,0265  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В инвестиционном туре в Ялуторовск участвуют 35 предпринимателей

По Ялуторовску и району проходит инвестиционный тур

​В инвестиционном туре в Ялуторовск участвуют 35 предпринимателей
Фото: vk.com/tmninvest

По Ялуторовску и Ялуторовскому району проходит инвестиционный тур. Участниками стали 35 предпринимателей из Тюмени, Тюменского района, Заводоуковского городского округа, Ялуторовска.

– За первые часы посещения участники встретились с представителями инвесткоманды Ялуторовского района, посетили несколько бизнес-проектов, расположенных на территории: горячий источник «Фешенель», в селе Карабаш, база отдыха «Биосфера» и «Завод пищевого оборудования «Ялуторовский». Впереди экскурсия на завод «Поревит», «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень», посещение Ялуторовского острога и презентации инвестиционного потенциала Ялуторовска и Ялуторовского района от глав муниципалитетов, – рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Инвестиционные туры в районы организованы по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора и направлены на привлечение в территории новых инвесторов, а также на расширение рынков сбыта для местных предпринимателей.

В рамках тура в Ялуторовск состоится открытие представительства Торгово-промышленной палаты Тюменской области в муниципалитете.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:50, просмотров: 34, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Неравнодушие на улице: прохожий спас пенсионера с инсультом в Сургуте 411
  2. ​Пора действовать: в Сургуте достроят дорогу к дачным кооперативам 400
  3. ​Перед всмятку: сургутянин устроил ДТП с двумя пострадавшими 395
  4. ​Девятилетняя сургутянка попала в больницу после употребления алкоголя 348
  5. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 346
  6. ​Дорога домой: сургутянин угнал авто, чтобы не идти пешком 316
  7. ​Мастер-классы, встречи и даже автомобильный квест: как прошел первый семейный литературный фестиваль 303
  8. ​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте 298
  9. ​Врачи ХМАО спасли мужчину с токсическим отеком легких 294
  10. ​В аэропорту Екатеринбурга произошла давка из-за криков о бомбе 288
  1. ​Тесно 2114
  2. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 1584
  3. ​В Ханты-Мансийске погиб мотоциклист в страшном ДТП // ВИДЕО 1457
  4. ​8 из 10 читателей siapress против отключения YouTube 1419
  5. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1396
  6. ​Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в ХМАО 1349
  7. ​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута 1300
  8. ​Искусственное озеро в 34-м микрорайоне Сургута вполне можно сделать зоной рекреации. А потенциальный ТЦ увести в другое место 1297
  9. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 1258
  10. ​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи 1218
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 10184
  2. Гулянье на Черной 7175
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6021
  4. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4471
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4455
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3861
  7. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3825
  8. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3798
  9. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3135
  10. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2831

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика