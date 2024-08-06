По Ялуторовску и району проходит инвестиционный тур

По Ялуторовску и Ялуторовскому району проходит инвестиционный тур. Участниками стали 35 предпринимателей из Тюмени, Тюменского района, Заводоуковского городского округа, Ялуторовска.

– За первые часы посещения участники встретились с представителями инвесткоманды Ялуторовского района, посетили несколько бизнес-проектов, расположенных на территории: горячий источник «Фешенель», в селе Карабаш, база отдыха «Биосфера» и «Завод пищевого оборудования «Ялуторовский». Впереди экскурсия на завод «Поревит», «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень», посещение Ялуторовского острога и презентации инвестиционного потенциала Ялуторовска и Ялуторовского района от глав муниципалитетов, – рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Инвестиционные туры в районы организованы по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора и направлены на привлечение в территории новых инвесторов, а также на расширение рынков сбыта для местных предпринимателей.

В рамках тура в Ялуторовск состоится открытие представительства Торгово-промышленной палаты Тюменской области в муниципалитете.