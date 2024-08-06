Сбербанк поднимает ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

Сбербанк объявил о повышении ставок по рыночной ипотеке с 6 августа 2024 года. Минимальная процентная ставка теперь составит 20%, сообщили в пресс-службе банка.

«С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на "Домклик" в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», - сказано в сообщении.

Минимальный размер процентной ставки на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. На первичном рынке минимальная ставка составит 20,3% при тех же условиях.

Ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта при взносе более 30% по программам «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья», «Гараж», «Акция для застройщиков» и «Коммерческая недвижимость». По программе «Строительство жилого дома» ставки вырастут на 0,6 процентных пункта при взносе менее 30% и на 1,1 процентных пункта при взносе 30% и более. Для программы «Нецелевой под залог недвижимости» ставки увеличатся на 2 процентных пункта.

Банк объяснил повышение ставок недавним решением Центрального банка России увеличить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 16% до 18% годовых. Прежние условия кредитования будут действовать для заявок, поданных до 6 августа включительно, уточнили в Сбере.