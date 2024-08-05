На ремонт тюменских дорог, пострадавших от паводка, уже направили 280 млн рублей

На 13 участках дорог, пострадавших от паводка в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах, ведутся восстановительные работы. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Одна из трасс, где ведутся работы – Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Большая вода повредила 4 км дороги. До конца года ремонт здесь будет закончен, – уточнил глава региона.

Специалисты уже провели работы по обследованию разрушенных участков дорог, составили ведомости дефектов и объемов работ, подготовили сметную документацию на восстановление проезда по разрушенным участкам.

– В настоящее время заключен государственный контракт на сумму 280 миллионов по четырем районам юга Тюменской области, – уточнил главный специалист Ишимского подотдела управления автомобильных дорог Тюменской области Евгений Емельянов.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области были подтоплены более 90 объектов дорожной инфраструктуры. На пострадавших участках разрушены обочины, откосы и насыпи, местами отсутствует барьерные ограждения и нарушено покрытие проезжей части.