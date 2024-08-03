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​Сенатора Савельева обвинили в организации убийства

Суд арестовал сенатора Савельева на два месяца по обвинению в убийстве

​Сенатора Савельева обвинили в организации убийства
Фото: скрин видео // Совет Федерации

Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев обвиняется в организации убийства. Накануне, 2 августа, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для сенатора меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно решению суда, Савельев будет находиться в СИЗО до 2 октября 2024 года.

Дмитрий Савельев обвиняется в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного в 2022 году за растрату. По данным следствия, сенатор предложил вознаграждение в размере $100 000 сотруднику ФСИН за убийство Ионова. Сенатор вину не признал и намерен обжаловать постановление суда, сообщил его адвокат Татьяна Лупандина.

Савельев был лишен сенаторской неприкосновенности и задержан 2 августа. Следователи провели обыск у сенатора, а его членство в партии «Единая Россия» приостановили. Также он снят со всех партийных постов.

Семья Савельева владеет значительным имуществом, включая дома и земельные участки в России и Великобритании, отмечают «Ведомости».


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Сегодня в 12:23, просмотров: 93, комментариев: 0
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