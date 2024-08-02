​Совет Федерации утвердил закон о деанонимизации блогеров

Совет Федерации утвердил закон, который обязывает блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков в каждой социальной сети предоставлять Роскомнадзору информацию для их идентификации. После этого блогеры будут включены в специальный реестр.

Блогеры, не включенные в реестр, могут продолжать свою деятельность, но не смогут размещать на своих страницах информацию о способах финансирования их проектов, а также распространять рекламу. Кроме того, их сообщения не смогут репостить другие пользователи социальных сетей.

Требования могут затронуть платформы, включенные в реестр социальных сетей, который ведет Роскомнадзор. В этот список входят 15 площадок: Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, Rutube, Х (ранее известный как Twitter), TikTok, Pinterest, Twitch, Discord, Likee, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен» и Yappy.