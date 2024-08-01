Тюменские школы строят по типовым проектам: новые здания с обсерваторией и телестудиями

В Тюмени приступили к строительству школы в микрорайоне Ямальский - 1. Для будущего здания школы, которое рассчитано на 1200 учебных мест, подрядная организация готовит свайное поле. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Типовой проект предполагает возведение трёх корпусов: административного и двух учебных. На текущий момент забиты 240 свай в основание третьего корпуса. По проекту в нём разместятся кабинеты начальных классов.

Быстро приступить к возведению школы удалось благодаря контракту «под ключ», когда проектированием и строительством объекта занимается одна организация. Подобные школы уже действуют в микрорайонах Ново-Патрушево, Ямальском - 2 и др. Завершить строительство образовательного учреждения планируется к июлю 2026 года.

В микрорайоне Березняковский по типовому проекту строится школа на 1101 учебное место. Здесь подрядная организация уже обустроила фундамент и возводит стены. Было принято решение дополнить проект школы обсерваторией, для чего оперативно вносят изменения в проект. Это будет первая школа региона с собственной обсерваторией.

В Тюменской области школы, строящиеся по типовым проектам, постоянно трансформируются. Вместе с классами и лабораториями появляются специализированные кабинеты для занятий отдельными видами спорта, радиорубки и телестудии, меняется внутреннее оборудование. Типовые школы приобретают свою индивидуальность. По такому же принципу проектируются и будут строиться школы в Винзилях и Мальково Тюменского района.