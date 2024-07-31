Росстат: доля россиян с избыточным весом выросла до 62,5%

По данным Росстата, доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла и в 2023 году достигла 62,5% среди граждан старше 19 лет. В 2018 году этот показатель составлял 61,7%. Доля россиян с нормальным весом за тот же период снизилась с 36,3% до 35,7%. Также увеличилось число людей с предожирением – с 40,1% до 43,9%, сообщает «РИА Новости».

Согласно исследованию, число мужчин с нормальным весом снизилось с 34% до 30,9%. Доля мужчин, у которых наблюдается предожирение, возросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1% до 39,4%. При этом число россиянок, у которых имеется предожирение, выросло с 34,7% до 37,1%.

Международное исследование, опубликованное в марте в журнале Lancet, показало, что в мире насчитывается более 1 млрд человек, страдающих от ожирения. С 1990 года это число почти удвоилось. Около 43% взрослых по всему миру имеют избыточный вес, а число подростков с ожирением в возрасте от 5 до 19 лет увеличилось в четыре раза.