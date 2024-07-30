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​Цены поднимутся до небес: авиабилеты в России подорожают до 50% в августе

В России могут подорожать авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов

​Цены поднимутся до небес: авиабилеты в России подорожают до 50% в августе
Фото: ru.freepik.com

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов в августе из-за решения Росавиации о росте аэронавигационных сборов. Себестоимость на внутренние рейсы может вырасти на 30%, а на международные − на 50%, рассказали в Финансы Mail.ru со ссылкой на профессора, заведующего кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексея Чудновского.

«Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов приведет к существенному росту себестоимости авиаперевозок на внутренних и международных рейсах», − говорится в сообщении.

Между тем, различные эксперты отметили, что это не единственный решающий фактор в ценообразовании.

«На авиационные тарифы большее влияние сейчас оказывает, например, стоимость комплектующих запчастей иностранного производства, которые авиакомпании вынуждены покупать по завышенным ценам из-за отсутствия прямых поставок. Авиационный керосин, фонд оплаты труда, инфляционные процессы — все это в совокупности приводит к повышению цен в среднем от 10% до 30%. Конкретно изменение аэронавигационных сборов не приведет к такому росту стоимости авиабилетов. Как минимум цены вырастут на уровень инфляции. Тарифы однозначно будут выше — не менее чем на 10%. Этим летом в июле-августе на популярные туристические направления цена выросла более чем на 17%», − прокомментировал ситуацию вице-президент российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин в издании «Коммерсантъ».

Таким образом, в августе действительно можно ожидать подорожание авиабилетов. В том числе из-за фактора сезонности.

«Если посмотреть на годовые колебания тарифов, то в августе традиционно наблюдается пик цен на авиаперелеты по большинству направлений. В минувшие годы наблюдалось сохранение относительно высоких тарифов и в сентябре на фоне теплого «бархатного сезона», – рассказал «Вестнику АТОР» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Повышение ставок за аэронавигационное обслуживание же закреплено в главном финансовом документе страны − федеральном бюджете. В него вносится новая часть, предусматривающая, что по решению правительства в 2024 году подведомственному Росавиации предприятию «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выделят деньги на ремонт и реконструкцию аэродромов. Сегодня обновления требуют 116 из 228 аэродромов страны, отмечают транспортные власти.

Ранее в Минтрансе лишь допустили повышение аэронавигационных сборов − решение пока не принято, идут расчеты. Как пояснил глава министерства Роман Старовойт «Интерфаксу», инициатива не приведет к значительному удорожанию билетов.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 138, комментариев: 0
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