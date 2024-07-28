16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,5650   EUR  93,2641  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области продолжаются капремонт и строительство школ

Пять школ отремонтированы, еще пять в планах – Александр Моор о развитии школьной инфраструктуры

​В Тюменской области продолжаются капремонт и строительство школ
Фото: admtyumen.ru

За последние два года в Тюменской области капитально отремонтированы пять школ. В Министерство просвещения РФ направлены заявки на софинансирование капитального ремонта еще пяти школ на следующую бюджетную трехлетку. Четыре из них планируется обновить в Тюмени, одну – в Ишиме. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона в ходе объезда объектов в областной столице проверил, как идет капремонт второго корпуса средней школы № 22 на ул. Садовой. В здании проводится полная замена всех коммуникаций. Работы выполняются в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования с привлечением средств федерального бюджета.

«После завершения капремонта в школе появится тренажерный зал, будут созданы условия для занятия настольным теннисом. Кроме того, будет восстановлен бассейн. Наша цель – полностью завершить работы и ввести здание в строй к 1 сентября 2025 года», – отметил Александр Моор.

Капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме планируется закончить к этому же сроку.

Губернатор напомнил, что в Тюменской области активно реализуется программа по строительству новых школ. В регионе продолжается замена деревянных зданий: две школы открылись в этом году в Вагайском и Тобольском районах. Школа, совмещенная с детским садом, должна открыться в поселке Московском Тюменского района. В микрорайоне Мелиораторов в Тюмени планируется сдать школу к концу 2024 года. В Тюменском районе к 1 сентября откроются две школы, отремонтированные за счет регионального бюджета.

Во всех школах Тюменской области продолжается подготовка к новому учебному году, проводятся поддерживающие ремонты.


нравится (0) не нравится (0)
28 июля в 12:10, просмотров: 300, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 612
  2. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 494
  3. Утренние рейсы в Сургут перенаправили в Нижневартовск 463
  4. Трагедия на воде: ночное купание в Сургуте закончилось смертью 444
  5. ​Студенты ГАУ Северного Зауралья получат по миллиону рублей на реализацию стартапов 392
  6. Кухарук потребовал решить проблему с гуляющим в Лангепасе медведем 388
  7. Мужчины склонны к адюльтерам чаще женщин, показал опрос 384
  8. ​Новая операционная в ОКБ №2 Тюмени позволяет проводить экстренные малоинвазивные операции по урологии 368
  9. Жители Белого Яра пожаловались Бастрыкину на грязную воду 348
  10. В Русскинской открыли новые спортивные объекты 346
  1. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2118
  2. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 2096
  3. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1637
  4. ​Кривая логика 1579
  5. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1502
  6. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1434
  7. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 1346
  8. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 1322
  9. ​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1238
  10. ​Девочка-подросток угрожала ножами прохожим в Сургуте 1161
  1. Гулянье на Черной 5877
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4832
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4785
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3934
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3865
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3426
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3295
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3257
  9. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2967
  10. ​Дребеденьги 2522

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика