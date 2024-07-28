Тюменская область укрепляет сотрудничество с Казахстаном

25 июля делегация Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора начала работу в Республике Казахстан. В Астане глава региона встретился с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Развитие и укрепление отношений с Казахстаном входит в число приоритетных направлений работы правительства Тюменской области, заявил Александр Моор в ходе рабочей встречи. «Республика Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ. Товарооборот с Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза», – отметил губернатор.

Одной из важнейших тем обсуждения стали вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере. В частности, проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу, реализация которого позволит нарастить торгово-экономические связи.

Стороны обсудили потенциал для кооперации тюменских и казахстанских компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. У тюменской делегации запланирован ряд встреч с руководством крупнейших казахстанских компаний, на которых будут презентованы возможности Тюменского нефтегазового кластера.

В ходе встречи также было уделено внимание культурно-гуманитарному взаимодействию. Тюмень и Казахстан видят большие перспективы для реализации совместных проектов в сферах здравоохранения и научной деятельности, образовательных обменов, сотрудничества в развитии спорта и туризма.

Достигнутые в ходе визита договоренности, будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, отметили стороны.