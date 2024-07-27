Тюменские больницы получили 17 новых автомобилей для сельских территорий

Новым транспортным средством пополнился автопарк тюменской Областной больницы №9. Теперь в распоряжении Вагайской больницы санитарная машина Lada Niva Travel, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Автомобиль поможет участковым врачам и медсестрам оперативно выезжать на вызовы к пациентам, он также позволит доставлять маломобильных пациентов на обследования в больницу.

Санитарная машина поступила в медучреждение в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Это уже шестой автомобиль, поступивший в больницу по программе.

«Транспорт в наше время необходим постоянно. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене – это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры. Поставка новой машины благоприятно отразится на сохранении жизни и здоровья наших жителей», – отметил главный врач ОБ №9 Павел Грибанов.

В этом году в больницы Тюменской области поступили все запланированные автомобили. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 7 медучреждений поступили 17 единиц автомобильного транспорта для сельских территорий региона. По одной машине получили Областные больницы №9, №4, №15 и №19, по два автомобиля поставили в Заводоуковскую и Исетскую больницы, 9 машин получила Областная больница №14.