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​Александр Моор: Территория возле межуниверситетского кампуса станет новой точкой притяжения для жителей Тюмени

Александр Моор оценил ход работ по подготовке к строительству кампуса

​Александр Моор: Территория возле межуниверситетского кампуса станет новой точкой притяжения для жителей Тюмени
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил ход работ по подготовке земельного участка под строительство объектов межуниверситетского кампуса в Тюмени.

Как сообщают в Главном управлении строительства региона, в рамках первого этапа строительства кампуса выполняется отсыпка участка. Отметка будет поднята в среднем на 3 метра. Данный этап планируется завершить до конца 2024 года. В настоящее время уже готов участок под строительство гостиницы, он передан в аренду концессионеру.

«Работа идет по плану. Идет проектирование еще девяти объектов кампуса, который мы создаем по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты». А главное – мы совместно с нашими индустриальными партнерами продолжаем разработку содержательного наполнения кампуса, который должен стать одной из точек экономического роста региона», – сообщил глава региона.

В 2025 году на прилегающей к кампусу территории планируется выполнить строительство дамбы и берегоукрепление со стороны озера Круглое.

Губернатор Александр Моор поделился планами на преобразование территории: «Прорабатывается концепция развития в том числе лесопарка им. Ю.А. Гагарина… Один из вариантов – для любителей прогулок по лесу проложить экологические тропы в разных уровнях. К парку Гагарина примыкает продолжительная береговая линия, здесь, возможно, появится городской пляж. К 2028 году, когда кампус будет построен, территория вокруг озера Круглое станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Тюмени».


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27 июля в 14:38, просмотров: 604, комментариев: 0
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