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​Тюменская служба занятости помогает мамам получить новую профессию

Как получить новую профессию бесплатно: социальный сертификат для мам в Тюменской области

​Тюменская служба занятости помогает мамам получить новую профессию
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут получить социальный сертификат на обучение. Этой уникальной возможностью уже воспользовались двадцать четыре жительницы региона, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Сертификат дает право на бесплатное обучение в учебном центре, который включен в реестр исполнителей услуг. Тюменские мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком уже начали осваивать образовательные программы. Они сами выбрали те программы, которые помогут не потерять профессиональные навыки и не отстать от стремительно развивающегося рынка труда.

Так, например, у тюменок есть возможность окончить полный курс кройки и шитья, курсы мастера ногтевого сервиса или парикмахера. Также есть программы по деловым коммуникациям, психологическому консультированию, управлению персоналом и кадровому делопроизводству или по изменениям в учете для бухгалтера организации бюджетной сферы.

В текущем году получить сертификат на обучение в регионе смогут 50 женщин. Вся необходимая информация о сертификате доступна на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе Деятельность / Социальный заказ.


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27 июля в 08:11, просмотров: 535, комментариев: 0
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