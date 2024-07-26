В России продлили разрешение на проведение сплошной вырубки леса на Байкале

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, продлевающий до 31 октября 2044 года разрешение на проведение сплошной вырубки леса в центральной экологической зоне вокруг Байкала. Его цель − расширение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщает ТАСС.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 251 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»» (далее - Законопроект) направлен на предметное решение накопившихся проблем и вопросов, касающихся экологической безопасности и социально-экономического развития Байкальской природной территории», − говорится в пояснительной записке к проекту.

Подчеркнем, что по действующему законодательству до 31 декабря 2024 года в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В то же время строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий. Закон продлевает эту норму до 2034 года.