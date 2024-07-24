Цены на мороженое в России увеличились на 15% за год

Во втором квартале 2024 года средняя цена мороженого в России достигла 732 рублей за килограмм, что на 15,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость составляла 635 рублей. Рост цен произошел на фоне летней жары, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

Кроме того, во втором квартале значительно вырос спрос и предложение на мороженое. По словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлии Кузьминой, за период с апреля по июнь продажи мороженого увеличились на 112%, а производство выросло на 77%, достигнув 195 млн кг.

Наибольший объем мороженого на 1000 человек населения был продан во втором квартале в Московской (444 кг), Ленинградской (443 кг), Новгородской (357 кг), Псковской (351 кг) и Тверской (336 кг) областях.

В конце марта Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил, что в 2023 году объем производства мороженого в России увеличился на 13%, достигнув рекордных значений в 524 000 тонн.