Жителям России посоветовали не спешить с покупкой квартиры

Россиянам, которые хотят купить жилье, порекомендовали потерпеть до весны 2025 года. Якобы к этому времени платежи по ипотеке станут более доступными. Об этом рассказала кандидат экономических наук, профессор Российской академии естествознания Елена Молокова в беседе с «Аргументами и фактами».

«Рынок стабилизируется, и, по предварительным прогнозам, этого можно ожидать к весне 2025 года, если не произойдет каких-либо глобальных событий в политике и экономике. Ставка начнет снижаться, платежи по ипотеке станут более доступными. Лучше потратить время ожидания на подготовку к займу. С 1 марта 2024 года банки стали более детально считать предельную долговую нагрузку, и многие заемщики не получают одобрения по кредиту. Поэтому рекомендую копить деньги на первоначальный взнос, закрывать действующие кредиты, проверить свой кредитный рейтинг и, если нужно, заняться его улучшением», − посоветовала спикер.

Напоминаем, программа льготной ипотеки в РФ подошла к концу 1 июля. Она действовала четыре года и позволяла приобрести жилье под 8%.