В год 80-летия Тюменской области жителей региона активно знакомят с ремесленным наследием. При поддержке департамента культуры проходят многочисленные мероприятия, показывающие труд мастеров-ремесленников и привлекающие присоединится к творчеству всех желающих.

Так с 17 июля в центре «Земля искусства» стартовал проект «PRO ремёсла детям». Он начался с выставки, где ребята смогут не только увидеть керамику, махровые ковры, текстильные игрушки, лоскутные панно, тюменскую роспись, берестяные туеса, но и узнать, как все это создается. Три месяца в креативном центре будут проходить экскурсии и мастер-классы по развитию ремесленных навыков.

Помимо этого, мастера разработают и передадут в тюменские детсады дидактические обучающие комплексы, образцы изделий и план занятий с применением этих материалов. Проект реализуется при поддержке гранта департамента культуры Тюменской области в рамках нацпроекта «Культура».

13 июля в ремесленном «ЦЕХЕ» Музейного комплекса им. Словцова состоялся Фестиваль забытых ремёсел. Гости мероприятия узнали о том, как создавались уникальные изделия в прошлом, попробовали свои силы в кубовой набойке, золотной вышивке, холодной ковке, плетении из бересты.

В проекте «Ночь ремёсел ЗДЕСЬ», который проходил в июне, приняли участие три города: Тобольск, Ишим и Тюмень. В открытых мастерских 37 мастеров разных направлений представили свои ремесла. Посетители мероприятий смогли понаблюдать за тем, как работают ремесленники и как в их руках рождаются уникальные изделия. События «Ночи ремёсел» посетили больше 1000 гостей.