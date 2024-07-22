Тюменские муниципалитеты получают собственные бренды

Брендирование – еще один способ повышения привлекательности муниципалитетов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, принимая участие в презентации территориальных брендов Ялуторовска, Уватского и Ярковского районов.

В основу названий брендов были положены мнения и идеи жителей, которые отражают восприятие конкретных территорий.Разработкой брендов занимались специалисты Торгово-промышленной палаты Тюменской области вместе с экспертами, представителями предпринимательского сообщества и муниципальными органами власти.

В итоге Ялуторовск получил бренд «Мастерская Сибири», Ярковский район – «Земля вольных сибирцев – Ярковье», а Уватский район – «Тайга впечатлений, приключений и открытий».

Главы муниципалитетов уверены, что брендирование будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, поможет развитию индустрии гостеприимства, а также реализации продукции местных производителей.

«Мы всегда работаем с материальным: построить дорогу, школу. А в данном случае мы имеем дело с нематериальными явлениями: образами, ассоциациями. И это непросто. Важно работать с образами дальше, продвигать их. Причем как вовне, привлекая инвесторов, так и внутрь, чтобы местные жители знали и еще больше любили свою малую родину, а предприниматели развивали сервис», – подчеркнул глава региона Александр Моор.