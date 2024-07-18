В России штраф за плохое содержание дорог увеличат вдвое

Накануне, 16 июля, в Государственную Думу внесли законопроект об увеличении штрафов для дорожных служб за некачественный ремонт и содержание дорог. Такую инициативу предложил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

«Дорожники должны нести ответственность за свою работу, если состояние дорожного полотна становится причиной аварии или травмы у водителя и пассажиров. Недопустима ситуация, когда подрядчики ремонтируют и исчезают, освоив деньги. Нужны повышенные гарантии безопасности дорог. Повышенные штрафы станут дополнительной мотивацией дорожных служб не экономить на качестве материалов и обеспечивать долгий срок службы асфальтового покрытия», ‒ рассказал Слуцкий.

Теперь при выявлении нарушений должностные лица будут оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, юридические лица ‒ от 400 до 600 тысяч рублей. Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, то размер штрафа для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц ‒ от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей.