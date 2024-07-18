В Тюмени отроют инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!»

В Тюмени накануне празднования 80-летия региона состоится открытие инфопарка «Тюменская область, я люблю тебя!». Уже 9 августа на Цветном бульваре жители и гости города смогут принять участие в разнообразных мастер-классах, экскурсиях, образовательных и культурных программах, которые познакомят их с богатой историей региона.

Инфопарк станет продолжением тюменского стенда, который работал на ВДНХ в Москве. Посетители интерактивного музея познакомятся с историей становления и развития Тюменской области, смогут погрузиться в историческую эпоху, узнают больше о программе «Сотрудничество». Одним из ключевых объектов станет «Музей будущего», где гости узнают о перспективных проектах, реализуемых в Тюменской области, в том числе о Межуниверситетском кампусе, «Жемчужине Сибири» и ДСК-500.

«Около миллиона человек посетили стенд Тюменской области на выставке-форуме «Россия» в Москве! На протяжении восьми месяцев мы рассказывали большой стране, почему любим наш регион, чем гордимся и что могут увидеть гости, которые приезжают к нам в Сибирь по своей воле», – сказал губернатор Александр Моор.

16 июля в Тюмени появился арт-объект в виде сердца, который встречал гостей стенда региона на выставке-форуме «Россия». Символичная конструкция ведет обратный отсчёта до открытия инфопарка, концепцией которого станет «От истоков к будущему».