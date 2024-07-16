38 лесных пожаров зафиксировано в Тюменской области

В Тюменской области по состоянию на 8 июля зафиксировано 38 лесных пожаров на площади 177 га. За аналогичный период прошлого года в регионе было зафиксировано 179 пожаров на площади 28 427 га. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

С начала пожароопасного сезона больше всего возгораний возникло в лесах Нижнетавдинского, Тюменского и Юргинского районов. В департаменте основными причинами возгораний называют грозы – 37%, линейные объекты – 29%, также в 29% случаев возгорание спровоцировано местным населением.

Лесные пожарные борются с огнем не только в лесах, но и на сопредельных территориях, когда пожар угрожает лесному фонду. Так, в 2024 году лесопожарные формирования Тюменской авиабазы участвовали в тушении 94 из 302 ландшафтных пожаров, ликвидировав возгорания на площади 1 147 из 1 344 га.

В текущем году пожарная обстановка в лесах намного спокойнее, чем в прошлом. Однако класс пожарной опасности в лесах снова повышается, и в ближайшие дни прогнозируется средний уровень пожарной опасности на большей территории региона.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области предупреждают, что вероятность возгораний очень велика, поэтому нужно быть предельно осторожными при посещении лесов и строго соблюдать правила пожарной безопасности.