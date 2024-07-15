Тобольские хирурги спасли мужчину с разрывом желудка

Сложную операцию пациенту с крайне редким самопроизвольным разрывом стенок желудка провели в Тобольске. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В Областную больницу №3 доставили пациента с острыми болями в животе и признаками тяжёлого шока. Диагностика выявила разрыв стенок желудка, что требовало экстренного хирургического вмешательства.

«Самопроизвольный разрыв желудка — это чрезвычайно редкое и очень опасное состояние, которое может возникнуть при резком повышении внутрижелудочного давления. Чаще всего разрыв происходит в потерявшей эластичность стенке желудка из-за хронического воспаления, к которому приводит язва, гастрит или ожог. Такие случаи встречаются не более чем в 0,007% от общего числа хирургических вмешательств», – прокомментировал заведующий отделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Врачи больницы – хирурги Игорь Амелин, Антон Шадрин и Сирожиддин Муллаев, провели тщательную ревизию брюшной полости и выявили место разрыва, которое находилось в труднодоступном месте.

После этого, используя современные материалы, они выполнили реконструкцию желудочной стенки, чтобы обеспечить максимально возможное восстановление функции органа и предотвратить повторные разрывы. Операция прошла успешно – сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.