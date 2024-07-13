Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье

Вчера днем, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья разбился самолет Superjet 100. Он вылетел после ремонта в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение. На борту находились три члена экипажа — все они погибли. По предварительной версии причиной катастрофы стал отказ двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — рассказали в пресс-службе СУ СКР. — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Козлову В.П. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту крушения авиалайнера в Подмосковье.

На месте крушение также нашли подозрительные черные ящики. Они подлежат расшифровке и переданы в Межгосударственный Авиационный Комитет.

«Параметрический и речевой самописцы, так называемые черные ящики, найденные на месте крушения самолета в Московской области, подлежат расшифровке и переданы в МАК», — добавили в ТАСС.

Superjet был оснащен франко-российскими двигателями SaM146, запчасти к которым из-за санкций перестали поставлять в Россию с 2022 года, подчеркнули в Mash. Самолету десять лет — в 2030 году у него истекал сертификат летной годности. В 2015 году он был передан в «Газпром», который был его единственным эксплуатантом.