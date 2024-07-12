16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9880   EUR  95,6817  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюмени планируют создать новый формат развития городской территории

Тобольский тракт в Тюмени ждет комплексное развитие

​В Тюмени планируют создать новый формат развития городской территории
Фото: admtyumen.ru

Соглашение о сотрудничестве в рамках комплексного развития крупного земельного участка вдоль Тобольского тракта площадью 60 гектаров было подписано в ходе международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Реализация масштабного проекта группы компаний «Инко» и Сбербанка станет важным шагом в комплексном развитии Тюмени. Новый формат развития городской территории будет сочетать жилье, производство и высокое качество городской среды. Инвесторы планируют создать современную городскую среду, объединяющую жилые кварталы, объекты инфраструктуры, а также уникальные для Тюмени точки притяжения.

Ключевым элементом проекта является строительство индустриального парка с помещениями формата light industrial. Такой формат призван дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Помещения light industrial – это небольшие, но технологичные производственные и выставочные площади, оснащенные всей необходимой инженерией для комфортной работы малого и среднего бизнеса.

На территории также планируется создание ландшафтного парка и питомника многолетних растений, которые будут местом для отдыха, прогулок и знакомства с уникальной флорой. Проект обещает стать новым центром притяжения для жителей Тюмени.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:40, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 784
  2. ​Скандальное «Долголетие» в Сургуте: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело 620
  3. ​Югра провела международную олимпиаду по физике, и в будущем вновь станет площадкой для подобных соревнований 603
  4. ​Стали известны подробности ремонта провала грунта на центральной площади Сургута 596
  5. ​Дребеденьги 586
  6. ​Суд решит судьбу ТЦ «Югра молл» на месте медквартала в 31А микрорайоне в Сургуте 553
  7. ​Более 120 выпускников СурГУ получили дипломы особого образца 535
  8. Почти 5 тысяч югорчан столкнулись с запретом на выезд за границу 502
  9. ​На Барсовой горе строят музей 469
  10. ​В Югре стартовала операция «Овод» для защиты медведей и лосей 457
  1. Гулянье на Черной 2876
  2. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2864
  3. ​Настоящее лето: в Сургуте всю неделю будет солнечно и жарко 1780
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 1547
  5. ​Проблемы с коммуникациями и шум от колоколов: вартовчане протестуют против храма 1523
  6. Югорчан атакуют мошки. Когда это закончится? 1522
  7. Максим Слепов официально стал мэром Сургута 1479
  8. ​Аналитики оценили зарплаты рабочих в ХМАО 1381
  9. ​А что ждет город? В Сургуте прошла инаугурация нового мэра Сургута 1321
  10. ​На сургутской улице перевернулась машина 1299
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5984
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4109
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3857
  4. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3606
  5. Время, вперёд! 3141
  6. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3116
  7. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2955
  8. Гулянье на Черной 2876
  9. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2864
  10. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 2771

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика