Тобольский тракт в Тюмени ждет комплексное развитие

Соглашение о сотрудничестве в рамках комплексного развития крупного земельного участка вдоль Тобольского тракта площадью 60 гектаров было подписано в ходе международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Реализация масштабного проекта группы компаний «Инко» и Сбербанка станет важным шагом в комплексном развитии Тюмени. Новый формат развития городской территории будет сочетать жилье, производство и высокое качество городской среды. Инвесторы планируют создать современную городскую среду, объединяющую жилые кварталы, объекты инфраструктуры, а также уникальные для Тюмени точки притяжения.

Ключевым элементом проекта является строительство индустриального парка с помещениями формата light industrial. Такой формат призван дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Помещения light industrial – это небольшие, но технологичные производственные и выставочные площади, оснащенные всей необходимой инженерией для комфортной работы малого и среднего бизнеса.

На территории также планируется создание ландшафтного парка и питомника многолетних растений, которые будут местом для отдыха, прогулок и знакомства с уникальной флорой. Проект обещает стать новым центром притяжения для жителей Тюмени.