Группу для людей с деменцией в Тюмени каждый год посещают 200 человек

В Тюмени откроется четвертая группа дневного пребывания для людей с деменцией. Новая группа начнет работу 12 июля на базе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Дневные группы для людей с деменцией открываются в ходе реализации федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, который входит в национальный проект «Демография». В Тюмени их ежегодно посещают около 200 человек.

Тюменцы, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, могут попасть в группы бесплатно на основании медицинских показаний. Занятия будут проходить 3 раза в неделю.

«Занятия в условиях группы дневного пребывания помогают пожилым людям с когнитивными нарушениями замедлить возрастные изменения. Важно, что такой формат работы помогает вновь обрести круг общения, ведь половина посетителей – это одинокие и одиноко проживающие люди. Эти группы удобны и родственникам наших посетителей, можно быть спокойным за безопасность своего близкого, пока они находятся на работе», – говорит начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

Группы для людей с деменцией планируется открыть также в Ялуторовске и Тобольске.