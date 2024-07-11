В России за июнь зарегистрировали более 400 случаев ботулизма, два человека скончались

В России в июне зафиксировали 417 случаев ботулизма, два человека скончались, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такой высокий уровень заболеваемости не наблюдался с середины 1990-х годов. Случаи отравления зарегистрировали в 11 субъектах России. По данным на 8 июля, в больницах остается 41 человек, госпитализированных с симптомами ботулизма, девять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

По словам Поповой, эпидемиологическое расследование завершено. Оно показало, что причиной массового заболевания ботулизмом стало нарушение «всех возможных правил и технологий», что привело к изготовлению «опасного продукта», который «вызвал дальнейшую ситуацию».

Причиной заражения стала фасоль, которую использовали при приготовлении салатов. Ее покупали за рубежом, отваривали и «вакуумировали каким-то непонятным образом». В целом салат с фасолью, который стал причиной заражения ботулизмом, был в 2882 заказах. Его готовили в цехе сервиса доставки готовой еды «Кухни на районе», который не был зарегистрирован в реестре, уточнила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также подчеркнула, что хотя уровень кишечных инфекций в России в целом снижается, количество вспышек продолжает расти.