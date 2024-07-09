Известный кикшеринговый сервис вводит проверку внимательности при аренде электросамоката

Теперь при аренде электросамокатов на определенных локациях, пользователь получит один из вариантов теста на внимательность. Новинка будет применяться в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения, сообщает сервис «Whoosh».

Тесты представляют из себя быструю проверку на восприятие, умение ориентироваться в пространстве или концентрацию. Процедура занимает не более одной минуты.

Если пользователь не сможет пройти тест, сервис автоматически снизит скорость электросамоката до 15км/ч. Можно также отказаться от прохождения теста. В таком случае сервис все равно ограничит скорость транспортного средства.

Нововведение уже появилось в России, Казахстане и Беларуси. Проверка повысит безопасность водителей и пешеходов, а также уменьшит количество травмоопасных ситуаций на дорогах.