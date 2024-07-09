16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1688   EUR  95,6624  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» стартовал масштабным концертом

Концерт «Ключ к Сибири» открыл фестиваль в Тобольске

​Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» стартовал масштабным концертом
Фото: vk.com/depculture

В Тюменской области стартовал фестиваль «Лето в Тобольском кремле». Масштабное мероприятие началось 6 июля с концерта «Ключ к Сибири», на котором выступили известные оперные исполнители, Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижёра Юрия Медяника, хор Тобольской духовной семинарии.

За два часа зрителям рассказали основные вехи развития исторической столицы Тобольской губернии и нашего края, поделился своими впечатлениями губернатор Тюменской области Александр Моор, побывав на открытии фестиваля.

«Таким Софийский собор тоболяки и гости Тобольска ещё, пожалуй, никогда не видели. Кафедральный собор стал декорацией программы «Ключ к Сибири». Его стены украсили старинные карты Семена Ульяновича Ремезова, система периодических элементов Дмитрия Менделеева и картины, рассказывающие об освоении Сибири. Ярко, эффектно, необычно!»

Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» проходит уже в 15-й раз. Мероприятия продлятся с 6 по 12 июля. В этом году организаторы подготовили пять уникальных концертов, которые проходят на разных площадках Тобольска, сообщают в департаменте культуры Тюменской области.

Помимо открытия фестиваля, уже состоялись концерт духовной музыки в Церкви Захарии и Елизаветы и концерт ко Дню семьи, любви и верности в Тобольском драматическом театре имени П. Ершова. Зрителей еще ожидают иммерсивный концерт «Страсти по Федору» в сопровождении оркестра «Камерата Сибири», посвященный жизни Ф.М. Достоевского, в музее «Тюремный замок», а также финальный огненный шоу-спектакль «Сибирь. Начало» в саду Ермака.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 00:13, просмотров: 30, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югра получила памятную статуэтку за работу своей экспозиции на выставке «Россия» 501
  2. Первые шаги нового главы Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 445
  3. В Сургуте из-за резкого торможения пострадали несколько пассажиров автобуса 428
  4. Определен первый резидент Арктической зоны от Югры 420
  5. ​Быстрыкин потребовал ускорить расследование о гибели парня в стоматологии Нижневартовска 391
  6. ​В ХМАО в мужчину выстрелили посреди города на глазах у детей 382
  7. ​В Сургуте выявили опасные детские аттракционы 378
  8. Новый министр энергетики в Сургуте встретился со студентами, обсудил подготовку кадров и похвалил Сургутнефтегаз 372
  9. ​Западно-сибирские балки – это уникальная архитектура, которой больше нигде нет. Их надо было сохранить и вписать в городскую среду 371
  10. ​Житель Лангепаса врезался на большой скорости в опору линии электропередач 364
  1. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2406
  2. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2112
  3. Гулянье на Черной 1831
  4. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1498
  5. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1471
  6. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1459
  7. ​«Аврора» – нормальное здание, которое можно реконструировать примерно за 200 миллионов. Городу это по силам 1327
  8. ​Настоящее лето: в Сургуте всю неделю будет солнечно и жарко 1311
  9. ​Нового мэра Сургута ожидает инаугурация в филармонии 1303
  10. ​Хочу вернуть Сургуту былую славу города молодых 1285
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6921
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6793
  3. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5676
  4. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5548
  5. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3761
  6. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3574
  7. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3330
  8. Время, вперёд! 2926
  9. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2903
  10. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2793

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика