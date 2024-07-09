12 606 тюменских многодетных семей обеспечены земельными участками

Работа по бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных участков ведётся в Тюменской области с конца 2011 года. Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Как сообщают в департаменте имущественных отношений Тюменской области, 14 785 многодетных семьи принято на учёт на начало июля 2024 года. Из них 5 938 многодетных семей проживают в областной столице, 1 754 семей – в Тюменском районе.

12 606 семей обеспечены земельными участками общей площадью около 1 252 га. Ещё 622 семьи взамен земельного участка выбрали целевую социальную выплату. Большинство семей направили средства соцвыплаты на погашение жилищного ипотечного кредита и на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Для того, чтобы получить земельный участок, семье необходимо обратиться в уполномоченный орган с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка с приложением необходимых документов. Многодетные семьи, имеющие в своем составе родителя-инвалида и (или) ребенка-инвалида, имеют право на первоочередное бесплатное приобретение участка.

За время действия программы предоставления земельных участков 97% многодетных семей, принятых на учет, уже обеспечены землей и социальными выплатами. В очереди остается 437 семей, сообщают региональном департаменте имущественных отношений.