Бизнесмен из Тюменской области организовал канал контрабанды дерева на три миллиона рублей

Генеральный директор нескольких тюменских фирм подозревается в контрабанде леса. От лица двух юридических лиц, оформленных на него, бизнесмен заключил договоры на поставку пиломатериалов с организациями из Казахстана, сообщает Уральское таможенное управление.

Хвою мужчина вывозил через Курганскую область и в конечном счете вывез 850 кубических метров дерева. Ущерб составил три миллиона рублей. Напиленное перевозилось на автомобиле по поддельным фитосанитарным сертификатам на товар.

Поймать предприимчивого бизнесмена удалось благодаря совместным усилиям Тюменской таможни, представителей РУ ФСБ России по Тюменской области и ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Возможную судьбу контрабандиста прокомментировал и.о. заместителя начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов: «За вывоз лесоматериалов с использованием фитосанитарного сертификата, полученного с нарушением действующего законодательства на тюменца возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере. Нами в настоящий момент проводится расследование. Нарушителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей».

Напоминаем, что за последнюю неделю в ХМАО было ликвидировано почти 30 лесных пожаров.