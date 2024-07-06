В России утвердили план по борьбе с излишним использованием иностранной лексики

Правительство России утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы, направленный на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В него вошел пункт об излишнем использовании иностранной лексики, пишет «Коммерсантъ».

В документе подчеркивается необходимость противодействия распространению иностранных слов в публичной сфере, литературе, искусстве, СМИ и образовании. Исполнение плана возложено на Минпросвещение, Минобразование, Минкультуры, Минцифры и региональные власти.

Целью мероприятий является защита русского языка от внешнего влияния и информационно-психологической дестабилизации, сказано в документе. В рамках утвержденного плана также предусмотрено издание литературы по военно-историческим темам, организация выставок и проведение просветительских мероприятий в школах.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и в официальных документах, напоминает издание. Это должно защитить русский язык от иностранных заимствований, считают инициаторы нововведения.