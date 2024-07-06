Осенью в Тюмени состоится финал конкурса «Мастер года»

Тюменская область в этом году принимает финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Более тысячи гостей приедут в Тюмень с 28 сентября по 2 октября на мероприятия финала. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального оргкомитета по проведению конкурса.

Как доложил заместитель губернатора Алексей Райдер, торжественное открытие Всероссийского конкурса состоится в ДК «Нефтяник». Площадками для конкурсных испытаний станут техникумы и колледжи города, а также центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области. На базе музейного комплекса им. И.Я. Словцова пройдет заключительный этап конкурса. А 2 октября в спорткомплексе «Центральный» состоится торжественная церемония закрытия «Мастера года».

«Представители федерального оргкомитета конкурса уже отметили высокий уровень оснащенности наших учреждений среднего профессионального образования. Мы готовы предоставить конкурсантам все необходимое оборудование и материалы», – сообщил Алексей Райдер.

Напомним, что Тюменская область в этом году примает финал Всероссийского конкурса благодаря прошлогодней победе преподавателя Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина.