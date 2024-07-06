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​В тюменскую Областную больницу № 11 поступило новое оборудование

Областная больница №11 в рамках нацпроекта приобрела хирургические операционные светильники

​В тюменскую Областную больницу № 11 поступило новое оборудование
Фото: vk.com/oblzdrav72

Областная больница №11 в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» приобрела хирургические операционные светильники.

Медицинское оборудование распределили между тремя филиалами Омутинской центральной районной больницы и Голышмановской больницей, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Получение новых хирургических светильников – это значительный шаг вперед для наших филиалов. Они обеспечат высокое качество освещения в операционных, что крайне важно для успешного проведения оперативных вмешательств. Новое оборудование не только улучшит условия работы наших хирургов, но и повысит безопасность и комфорт для пациентов»,отмечает главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Хирургические светильники установлены для проведения экстренных оперативных вмешательств в операционных медучреждений. Их уникальная конструкция позволяет создавать правильно направленный световой поток без теней, благодаря куполу аппарата, имеющему вогнутую внутрь форму. Светодиодные элементы обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны без образования теней, которые могли бы помешать проведению операции.

К тому же теперь хирурги смогут завершить операцию даже в случае отключения электроэнергии – современные светильники оснащены аварийным источником питания, который обеспечивает их автономную работу в течение пяти часов.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 144, комментариев: 0
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