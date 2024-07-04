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​Нефтепроводчики приняли участие в экологических акциях

Работники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в летних экологических акциях

​Нефтепроводчики приняли участие в экологических акциях
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в летних экологических акциях. Очистить от мусора и привести в порядок прилегающие к производственным объектам территории, городские улицы, лесные и парковые массивы вышли около 150 волонтеров компании от Тюмени до Нового Уренгоя. Цель мероприятий – пропаганда бережного и ответственного отношения к природе. Весь собранный мусор был оперативно вывезен с территорий и направлен на переработку и утилизацию.

Так, 12 волонтеров, из которых большинство молодых специалистов, Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов (УМН) приняли участие в экологическом соревновании «Ямальский кубок чистоты». Благодаря помощи добровольцев филиала, с территорий городской лесополосы Ноябрьска вывезено около 7 тонн мусора, он был отправлен на сортировку и переработку. Ежегодное экологическое соревнование по очистке территорий проходило в формате квеста, в котором приняло участие 36 команд и больше 100 человек.

Работники Тобольского УМН совместно с Департаментом лесного комплекса Тюменской области, Тобольским лесничеством и Тюменской авиабазой приняли участие в акции «Тобольский лес». Мероприятие проходило в окрестностях с. Абалак, где на площади 1 га волонтеры высадили около 3 тыс. саженцев ели сибирской. Она является одной из главных сообразующих пород лесов Сибири, имеет важнейшее значение в сохранении уникальных природных ландшафтов, флоры и фауны и занесена в Красную книгу России. Также работники в течение июня активно проводили субботники в городских парках и скверах. На очистку и благоустройство территорий вышли больше 100 волонтеров филиала.

«У нас очень дружный, сплоченный коллектив. Мы не только вместе выполняем производственные задачи, но и вместе участвуем в различных экологических акциях. Коллеги с большим удовольствием выходят на субботники, в том числе с семьями. Обязательно привлекаем молодых специалистов. Это тоже своего рода адаптация в коллективе, они знакомятся друг с другом в неформальной обстановке, совместно делают полезные и добрые дела», – рассказал начальник службы социального развития Тобольского УМН Олег Желонин.

Добровольцы Уренгойского филиала помогли очистить от мусора территорию общего пользования, покрасили лавочки и обработали специальным составом прикорневую часть деревьев в парках и скверах Нового Уренгоя.

АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает мероприятия по сохранению, восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям.


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04 июля в 15:21, просмотров: 632, комментариев: 0
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