Андрей Клепач призвал тюменские власти искать драйверы роста

В Тюменской области важно создавать новые драйверы роста. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, выступая на Губернаторских чтениях с докладом «Российская экономика: барьеры и перспективы развития».

Докладчик отметил, что Тюменская область является промышленным лидером, однако торможение развития топливно-энергетического комплекса в целом угрожает ослаблением и позиций региона. Поэтому, считает Андрей Клепач, опережающее развитие глубинных российских регионов, в частности, поворот в Сибирь, открывает большие перспективы для экономического роста страны.

Глава региона Александр Моор согласен с экономистом и считает, что модернизация транспортной инфраструктуры в России и создание новых коридоров на Восток даст новые возможности для развития Тюменской области.

Губернатор отметил еще одно важное направление развития региона – превращение Тюмени в инжиниринговый центр разработки новых импортозамещающих инновационных технологий для нефтегазового комплекса. К том же у региона хорошие позиции для дальнейшего увеличения объемов переработки газа благодаря партнерству с компанией СИБУР.

Учитывая то, что сегодня все регионы конкурируют в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для экономики, стратегия региона, направленная на развитие вузов и создание в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Тюменского кампуса, выбрана правильно, подчеркнул Александр Моор.

«Тюменская область должна стать привлекательной для талантливых молодых людей из других регионов, которые создадут здесь семьи, откроют бизнес и будут трудиться на благо страны», – убежден губернатор.