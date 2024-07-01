Состояние российских миллиардеров выросло почти на $30 млрд с начала 2024 года

С начала 2024 года совокупное состояние ведущих российских предпринимателей увеличилось на $28,749 миллиарда. Лидером по приросту капитала стал бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на $5,76 миллиарда, достигнув $24,6 миллиарда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индекса миллиардеров Bloomberg (BBI).

Самым богатым из российских бизнесменов остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние увеличилось на $902 миллиона до $32 миллиардов. Второе место занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на $3,54 миллиарда, достигнув $28,2 миллиарда. За ним следует Владимир Лисин, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината, увеличивший состояние на $3,24 миллиарда до $27,2 миллиарда.

Индекс миллиардеров Bloomberg ежедневно оценивает состояние 500 самых богатых людей мира, включая 25 россиян. Рейтинг обновляется в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.