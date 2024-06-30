Логистический комплекс «Монетки» в Тюмени построят за 1,9 млрд рублей

До конца 2025 года на Велижанском тракте в Тюмени будет возведен логистический комплекс торговой сети «Монетка» возводят. В проект компании «Элемент-Трейд» будут направлены 1,9 млрд рублей. Планируется создать более 350 рабочих мест.

Площадку осмотрели представители единой инвестиционной команды региона во главе с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым.

– Если говорить про этот проект, это как раз тот подход, который по всей стране начинает набирать обороты. Это когда частные территории переводятся в промышленные земли и организуются такие большие парки. С коллегами обсудили вопросы, связанные с подключением к газу, электрическим сетям, организацией подъездных путей к объекту. Видим, что все этапы строительства идут по графику, – отметил чиновник.

Работы ведутся на земельном участке, находящимся в собственности инвестора. Административную и организационную поддержку проекту на всех этапах оказывает Инвестиционное агентство Тюменской области.

– В рамках нашего Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов мы принимаем запросы инвестора и распределяем задачи среди органов государственной власти, ресурсонабжающих организаций. Благодаря такой практике в режиме реального времени оперативно решаем все возникающие вопросы. Кроме этого, мы обязательно выезжаем на объекты и смотрим как реализуется проект, – отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.