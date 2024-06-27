Заседание комиссии по цифровому развитию Тюменской области провел губернатор Александр Моор. Участники обсудили реализацию региональной Стратегии цифровой трансформации, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

По итогам прошлого года общий уровень «цифровой зрелости» региона составил 85,7%. Тюменская область вошла в лидирующую группу регионов по цифровой трансформации. В ходе заседания были представлены итоги выполненных мероприятий, связанных с проектами цифровой трансформации каждой отрасли, предусмотренной Стратегией.

В Стратегию цифровой трансформации входит реализация 58 проектов регионального и федерального уровней по внедрению цифровых технологий в 13 отраслях, она также определяет 109 показателей цифрового развития региона на период до 2024 года. В этом году Стратегия должна быть актуализирована с учетом стратегических направлений в области цифровой трансформации отраслей.

«Регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий во все сферы жизни. Мы последовательно реализуем меры, направленные на повышение доступности и качества цифровых услуг для граждан, внедрение передовых технологий в работу органов власти», – отметил Александр Моор.